Alexandre Mattos critica árbitro após derrota do Cruzeiro e alfineta Textor

do Cruzeiro deixou clara a sua insatisfação com o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que anulou um gol da Raposa - (crédito: Foto: Staff Images/Cruzeiro)

A noite do último sábado (20) terminou de forma indigesta para o Cruzeiro. No Allianz Parque, o Palmeiras levou a melhor por 2 a 0 e, como virou rotina no Brasil, a arbitragem foi personagem no jogo ao anular um gol da Raposa. Alexandre Mattos, CEO do clube mineiro, usou os microfones para reclamar e contar sobre a sua conversa com o árbitro logo depois do jogo.

O lance que irritou o dirigente ocorreu aos 48 minutos da etapa final. Lucas Silva desarmou Zé Rafael e o Cruzeiro ligou um contra-ataque, que terminou com o seu capitão concluindo para deixar tudo igual. Porém, ao revisar o lance no VAR, Davi de Oliveira Lacerda anulou o gol.

“O Cruzeiro foi prejudicado. O critério do árbitro era muito claro desde o início. O que a gente queria é que ele mantivesse o critério. Só no Brasil que o VAR para o jogo e interfere em uma questão de critério. O (protocolo) do VAR determina que questões de critério de campo devem ser mantidas.Ele disse que teve contato quando olhou no VAR. Eu disse a ele que o critério dele não era esse”, disse Mattos.

Por fim, Alexandre Mattos disparou até mesmo contra John Textor. Embora tenha se controlado nas palavras, o CEO da Raposa deixou no ar um suposto favorecimento ao eixo Rio-São Paulo.

“No Brasil, existe um medo. Essa espécie de guerra fria daqui (São Paulo) para o Rio, do Rio para cá. Investidor de fora falando que está tudo errado, que tem suspeita disso e daquilo. Isso cria essas situações. O critério dele era claro”, concluiu, Alexandre Mattos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.