De Bruyne aceita proposta para atuar no Al-Ittihad

De Bruyne concordou com a proposta milionária do clube árabe e agora fica no aguardo da sua liberação junto ao Manchester City

Fim da linha para Kevin De Bruyne no Manchester City. De acordo com as informações do Daily Mail, o meio-campista aceitou a oferta do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Agora, o jogador fica no aguardo do acerto entre as duas equipes.

Como não poderia ser diferente, a notícia caiu como uma bomba dentro do clube inglês, pois De Bruyne é uma referência da equipe e peça fundamental no esquema de Pep Guardiola.

Um dos motivos para o Manchester City não criar obstáculos para a saída do jogador é a questão contratual. O acordo vai até junho de 2025. Ou seja, caso não venda agora, o meia pode ir embora de graça na próxima janela de transferência.

Vale citar que o próprio De Bruyne já havia manifestado recentemente a vontade de respirar novos ares na carreira. “Na minha idade, você tem que estar aberto e disposto a tudo. Estamos falando de quantias incríveis de dinheiro nos momentos finais da minha carreira. Há de pensar sobre isso. Para a minha esposa, está tudo bem, seria uma aventura exótica por lá. Preciso realmente analisar o que vou fazer no futuro”.

Com a camisa do Manchester City, De Bruyne fez história com 382 partidas, 102 gols e 160 assistências. Durante o período, ele conquistou 17 títulos, entre eles, a cobiçada UEFA Champions League.

