Yamal usa camisa do Santos e viraliza na internet

ante tirou foto com a camisa do Peixe em referência ao Neymar, o seu grande ídolo no futebol

Astro da Espanha na Eurocopa, o atacante Lamine Yamal viralizou na rede social ao surgir com a camisa do Santos. O modelo escolhido foi o manto de 2012, usado por Neymar, que é o grande ídolo do jogador espanhol. Como não poderia ser diferente, o garoto recebeu uma enxurrada de comentários dos torcedores santistas.

Aos 17 anos, o jogador vive um momento mágico em sua carreira. Com status de ídolo no Barça, ele foi muito bem com o seu país e viu o seu desempenho ser potencializado na disputa do torneio continental.

Agora, fica a ansiedade para saber se Yamal vai conseguir repetir os passos de Neymar no Barcelona. O brasileiro fez história no clube ao lado de Messi e Suárez, onde formaram o trio MSN e conquistaram vários campeonatos.

Recentemente, em vídeo com o companheiro de seleção espanhola Nico Williams, Yamal dançou a música “Eu quero Tchu, Eu quero Tcha”, música que ficou conhecida na década passada, quando Neymar comemorava seus gols com a coreografia.

Neymar no Santos

Projetado ao Peixe na temporada 2009, Neymar fez história no Santos. Durante a passagem na Vila Belmiro, ele conquistou seis taças, entre eles, a Libertadores da América.

