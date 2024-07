Clube árabe manifesta o interesse em Ederson

O Manchester City está com o sinal de alerta ligado. O goleiro Ederson, uma das referências do elenco, está na mira do futebol árabe. O grande interessado é o Al-Ittihad, de acordo com as informações do jornalista Fabrizio Romano.

Inicialmente, o Al-Nassr foi o principal interessado, mas as negociações não fluíram. Agora, com um novo pretendente, fica a expectativa para saber qual será o desfecho.

No primeiro momento, o valor de Ederson no Manchester City está entre 50 a 60 milhões de euros. Ou seja, o preço não é tão simples de ser pago, pois o clube inglês está disposto a não reduzir o preço.

Caso tenha o avanço da negociação, Ederson já garantiu nos bastidores que não irá criar dificuldades. Um dos motivos é o seu interesse em respirar novos ares, principalmente no mundo árabe, onde o salário é alto. Sendo assim, ele pode encaminhar a sua transferência nas próximas semanas.

No Manchester City desde a temporada 2017, Ederson custou ao Benfica 40 milhões de euros na época e, desde então, tornou-se um dos principais goleiros do futebol europeu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.