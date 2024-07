Kazim, ex-Corinthians, vai trabalhar na base do Arsenal

durante o jogo Corinthians/SP x Ponte Preta/Campinas, esta noite no Estadio do Pacaembu, abertura do Campeonato Paulista de 2018. Juiz: Raphael Claus - Sao Paulo / SP - Brasil - 17/01/2018. Foto: .. Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians - (crédito: () © Jr., Daniel Augusto)

Por meio das redes sociais, o ex-jogador inglês naturalizado turco Kazim informou que vai trabalhar nas categorias de base do Arsenal. Antes de iniciar suas experiências fora da Inglaterra como a larga trajetória na Turquia e os três anos no Corinthians, ele se formou na base dos Gunners.

“Tenho o prazer de anunciar que oficialmente faço parte da equipe técnica da academia do Arsenal. É uma honra fazer parte de um clube tão renomado por seu compromisso com a excelência e o desenvolvimento”, escreveu o ex-atleta.

Com rodagem na base de Queen’s Park Rangers e Arsenal, foi pelo Bury que Kazim fez seus primeiros jogos como profissional, em 2004. Logo após, defendeu Brighton e Sheffiled United antes da primeira incursão no futebol turco. Tamanha foi sua identificação com o país que, além da rodagem em clubes da ordem de Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor e Karagumruk, ele também se naturalizou para defender a seleção local. Pela Turquia, ele fez 37 partidas e marcou dois gols.

Chegada ao Timão

Em 2016, 0 Corinthians contratou o jogador que chegou no Brasil um ano antes para reforçar o Coritiba. Todavia, a predileção do atleta com o clube ficou mais pelo carinho e entendimento dos valores do Alvinegro do que, necessariamente, o rendimento técnico. A saber, no Timão, foram 58 partidas com cinco gols, seis assistências e participação em três conquistas: Paulistão (2017 e 2018) e o Campeonato Brasileiro de 2017.

Além dos países citados, Kazim também jogou em países como França (Toulouse), Escócia (Celtic), Grécia (Olimpiacos), Holanda (Feyenoord) e México. No país da América do Norte, ele defendeu os extintos Lobos BUAP e Veracruz além do Pachuca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.