Corinthians vence o Bahia, fora, e sai da zona de rebaixamento

?o faz ótimo primeiro tempo, sai na frente com gol de Romero e sustenta o 1 a 0 levando pressão no fim, mas merecendo o resultado - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Corinthians conseguiu ótimo resultado neste domingo (21/7). Afinal, foi até a Arena Fonte Nova, em Salvador, e venceu o forte Bahia por 1 a 0, gol de Romero no primeiro tempo. Valeu muito para o seu torcedor ver um time encaixado, com bom sistema defensivo que tinha três zagueiros e um volante preso e os jogadores cientes do que faziam em campo. Mesmo levando pressão, conseguiu evitar a maioria dos ataques e mereceu o triunfo. Destaques para a segurança do goleiro Hugo Souza e do zagueiro (estreante) André Ramalho, além do eficaz papel de Garro no meio de campo.

Com a vitória, o Corinthians foi aos 18 pontos e enfim, saiu da zona de rebaixamento, colocando o Vitória (que perdeu neste domingo para o Grêmio) em seu lugar no Z4. Já o Bahia perdeu a chance de se aproximar do trio da frente, já que parou nos 30 pontos e vê Botafogo (líder com 39 pontos), Palmeiras (36) e Flamengo (34 e menos um jogo) mais longe.

Ótimo primeiro tempo do Corinthians

Após levar pressão inicial do Bahia durante dez minutos, o Corinthians encaixou o seu jogo, com o trio de zagueiros passando a vencer as disputas na área e contando com bom auxílio do meio de campo. Assim, o time paulista começou a gostar do jogo, atuando pela esquerda com Garro fazendo trabalho eficaz na distribuição do jogo. Yuri Alberto, que começou anulado pela marcação, passou a sair da área e a aparecer mais, rondando a área baiana.

Mas foi num contra-ataque que o Timão chegou ao gol, aos 36. Alex Santana roubou a bola de Everton Ribeiro quase na sua área e lançou Yuri Alberto pela esquerda. O atacante viu a entrada de Romero pela direita e cruzou. O paraguaio ajeitou, saiu da marcação e fez belo gol, o que fez justiça ao placar. E quase que o Corinthians saiu com vantagem maior: Yuri Alberto fez um gol, mas anulado por impedimento.

Timão segura a vantagem, adeus Z4

O Bahia continuou sem conseguir sucesso diante do esquema do Timão com três zagueiros e um volante preso. O Corinthians, por sua vez, seguia buscando ligações diretas para Yuri Alberto otimizar o contra-ataque. Nos primeiros 20 minutos, apenas uma chance real, um chute de Everton Ribeiro na área para ótima defesa do corintiano Hugo Souza. O goleiro do Timão também foi muito bem em chute de Gilberto, aos 36, confirmando o status de melhor do Timão ao lado do estreante André Ramalho e de Garro (que saiu exausto, aos 26).

Na reta final, só eu Bahia. Caio Alexandre, num golpe de caratê na bola, acertou o travessão dos paulistas. Rezende chutou e a zaga salvou na linha; após escanteio Rezende cabeceou uma na trave; Thaciano chutou para defesa de Hugo. Mas a bola não entrou. Fim de jogo e, enfim, o Corinthians convenceu, venceu fora e deixou o Z4. E mais: desde novembro 2022 que os corintianos não venciam duas seguidas na Série A.

BAHIA 0X1 CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – 18ª rodada

Data: 21/7/2024

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Público: 48.346

R$: 1.875.718,00

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias (Gilberto, 15’/2ºT), Kanu, Víctor Cuesta (Rezende, 29’/2ºT) e Luciano Juba (Iago, 15’/2ºT); Caio Alexandre, Jean Lucas (Ademir, 36’/2ºT), Everton Ribeiro e Cauly (De Pena, 29’/2ºT); Thaciano e Everaldo Técnico: Rogério Ceni

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho (Fágner, 45’/2ºT), Ryan (Breno Bidon, 17’/2ºT), Alex Santana, Rodrigo Garro (Giovane, 26’/2ºT) e Hugo (Bidu, 26’/2ºT); Romero (Wesley, 26’/2ºT) e Yuri Alberto Técnico: Ramón Díaz

Gols: Romero, 36’/1ºT (0-1)

Árbitro: Felipe Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Antunes (FIFA- MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA/MG)

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Kanu, Victor Cuesta, Biel* (BAH); Ryan, Gustavo Henrique (COR)

(*) receberam o cartão no banco de reservas

Cartões vermelhos:

