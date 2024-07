Hulk ressalta união do Atlético para retomar vitórias no Brasileiro

lo do Galo marcou duas vezes neste domingo no triunfo sobre o Vasco, na Arena MRV, pela 18ª rodada da competição - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético venceu o Vasco por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Após a partida, o autor dos dois gols da vitória, Hulk ressaltou a união do grupo para retomar sequência positiva na competição.

“Isso mostra a união do nosso grupo desde 2021, quando cheguei aqui. Bernard, que chegou há menos de um mês, já percebeu que o grupo é muito bom, com grandes profissionais. E com muita humildade, a gente respeita muito nossa comissão para poder ajudar. Um ou outro jogo a gente vai tá mal e a gente dá a mão para poder dar força. Passamos por momentos de dificuldade, mas mantivemos nossa humildade e respeito interno que é mais importante. Desde que voltou todo mundo, já são três jogos, com duas vitórias e um empate. Espero que a gente possa ter uma sequência para recuperar os pontos perdidos”, destacou o atacante.

Com os dois tentos, Hulk balançou as redes 51 vezes na história do Brasileirão. No talento do atleticano, a equipe comandada por Gabriel Milito quebrou uma série de quatro vitórias seguidas do Vasco e ultrapassou o próprio rival na tabela. Agora, o Galo é o nono colocado, com 25 pontos, enquanto o Cruzmaltino caiu para a 10ª posição, com 23.

Pela 19ª rodada do Brasileirão, o Atlético voltará a entrar em campo no próximo domingo (28), às 19h (de Brasília), contra o Corinthians, na Arena MRV.

