Seleção Feminina treina em Bordeaux para as Olimpíadas de Paris

pe realiza atividades táticas e coletivas no Estádio Sainte Germaine de olho na estreia contra a Nigéria na próxima quinta-feira (25) - (crédito: Jogada10)

A Seleção Brasileira Feminina treinou neste domingo (21) em Bordeaux, em sua terceira atividade de campo desde que chegou à França, de olho nas Olimpíadas de Paris. O treino ocorreu no Estádio Sainte Germaine, um dos mais tradicionais da cidade, que recebe jogos de futebol e rugby.

Sob o comando do técnico Arthur Elias, a equipe fez um treino tático seguido de um coletivo. Além disso, todas as jogadoras convocadas participaram das atividades.

A estreia da Seleção nos Jogos Olímpicos será na quinta-feira (25), contra a Nigéria, em Bordeaux. Em seguida, as brasileiras enfrentam o Japão (28) e a Espanha (31), todas as partidas válidas pelo Grupo C da competição.

O histórico Estádio Sainte Germaine recebeu seu primeiro jogo da seleção francesa de futebol em 1922, onde os anfitriões perderam para a Espanha por 4 a 1. Antes disso, em 1913, o primeiro jogo de rugby no estádio foi uma vitória da África do Sul sobre a França por 38 a 5.

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939–1945), o Sainte Germaine acabou sendo devastado pelas tropas nazistas. Reconstruído, anos depois, continuou a sediar partidas de futebol e rugby. Atualmente, tem capacidade para sete mil pessoas e desde 2015, é usado para jogos do time feminino do Bordeaux, o principal clube da cidade.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.