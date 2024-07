Paiva pede paciência com Coutinho e minimiza erro de Praxedes em derrota do Vasco

O Vasco perdeu para o Atlético-MG neste domingo, na Arena MRV. A derrota, aliás, encerra sequência de cinco partidas invictas, com quatro vitórias consecutivas. Depois do jogo, o técnico Rafael Paiva opinou que o time poderia ter feito um gol na segunda etapa, quando viu evolução do time. Além disso, ele logiou a entrada de Coutinho.

“Coutinho é um atleta e uma pessoa maravilhosa. Extremamente profissional, desde o primeiro dia se colocou à disposição para ajudar da melhor maneira. Ele respeitou todos os planos que colocamos para ele. Às vezes, na folga de outros atletas. Temos que ter paciência nessa readaptação. É muito talentoso, mas vai precisar de uma readaptação. Por enquanto tem sido tudo muito tranquilo, muito pelo profissionalismo dele. Tem sido muito prazeroso trabalhar com um jogador com essa história no futebol mundial, com nível de profissionalismo que ele tem. Tenho certeza que ele ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno”, afirmou o treinador do Vasco.

O técnico do Vasco também falou sobre o estado do gramado da Arena MRV, que influenciou no erro de Praxedes, no segundo gol.

“Acho que a gente errou ali mesmo. Acho que foi erro coletivo nosso. A gente tem conseguido nos trancar com os laterais, mas a gente não foi feliz no passe para trás. Então acho que não foi por conta do gramado. Porque no segundo tempo a gente conseguiu jogar, a gente conseguiu criar. E acho que foi um erro coletivo nosso mesmo. A gente tem que ajustar para tentar não errar mais”, comentou.

Com a partida adiada contra o Cuiabá, o Vasco volta a campo contra o Grêmio, apenas no próximo domingo, às 16h, na Arena Condá, em Chapecó. A partida marca o início do segundo turno.

Mais da coletiva

Uso da base

“A ideia é fortalecer os jogadores o tempo todo, fazer com que eles desenvolvam. O importante é jogar, independentemente se for no profissional ou sub-20. A gente cuida com muito carinho deles, temos uma equipe de sub-20 qualificada. Para eles, ganhar minutos é importante. A gente precisa cuidar para eles desenvolverem, e o processo do Vasco é muito bem conduzido dessa forma para os jogadores performarem e evoluírem.

Outras estreias

“Tem um frissom muito grande, principalmente quanto ao Coutinho (pela estreia). Mas temos noção de que eles têm que ganhar minutos com paciência. Eles não estão aptos para jogar um jogo todo. Temos que respeitar esse processo. Coutinho jogou quase 30 minutos hoje, Alex um pouco menos, o Emerson, 45. Devagar esses jogadores vão estar em melhor nível. Mais aptos para jogar mais tempo. Certeza que eles vão nos ajudar mais nos próximos jogos. Trouxemos eles para cá, e eles tentaram o tempo todo. Estamos no caminho”.

Payet

“Payet está num momento final da transição dele. Estamos tendo um cuidado especial, como sempre teve. Para tentar mantê-lo por mais jogos, para não perdê-lo. Ele treinou hoje, inclusive. Se tudo correr bem, talvez no próximo jogo já possamos contar com ele. Vamos tentar deixar ele o mais pronto possível para performar bem e poder ter sequência. A gente está tendo esse cuidado”.

