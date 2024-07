Milito destaca vitória do Atlético e elogia reforços

nador argentino analisa o triunfo do Galo por 2 a 0 sobre o Vasco pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético conquistou importante vitória neste domingo (21), na Arena MRV. O time comandado pelo técnico Gabriel Milito derrotou o Vasco, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o comandante argentino destacou a vitória sem gols sofridos e também aproveitou para elogiar os reforços.

“É importante a voltar a ganhar em casa, sem sofrer gols, com nossa torcida. Temos um grupo que sabe qual será a dinâmica, que teremos muitos jogos e necessitaremos de todos. Os quatro atletas que chegaram são muito bons, mas também precisam de um processo de adaptação”, destacou o técnico.

Durante a partida deste final de semana, o zagueiro Lyanco, o meia-atacante Bernard, o volante Fausto Vera e o zagueiro Junior Alonso foram utilizados.

O Atlético volta a jogar no domingo (28). A partida contra o Athletico-PR, que aconteceria no meio da semana, acabou adiada. Com isso, o próximo desafio será contra o Corinthians, também na Arena MRV. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), e abre o returno da Série A para as duas equipes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.