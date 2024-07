Viagem com affair e camisa do Neymar: Yamal curte férias após Eurocopa

Após ostentar o ‘título’ de melhor jogador jovem da Eurocopa 2024, Lamine Yamal escolheu a ilha paradisíaca de Kos, na Grécia, para descansar. As férias estão a todo vapor e, inclusive, repercutindo bastante nas redes sociais. Isso porque, além de ter levado um pouco do Brasil na mala, a joia de 16 anos parece ter optado por uma viagem romântica.

Nos últimos dias, os rumores de um possível affair entre Yamal e Alexandra Padilla, famosa no TikTok, se intensificaram. Tudo começou quando fãs notaram semelhanças nos registros compartilhados pelo suposto casal durante o passeio pela ilha de Kos. No sábado, por exemplo, Lamine e Alex postaram fotos de um café da manhã na piscina e logo depois de um passeio de barco, com a mesma vista em ambos.

QUEM É ALEX PADILLA

Alexandra, conhecida como Alex Padilla em suas redes sociais, é estudante e também faz sucesso com vídeos no TikTok. Aliás, uma das duas contas que Yamal segue na plataforma é justamente a da jovem. Por lá, a influenciadora conta com mais de 1,5 milhão de seguidores e 3,8 milhões de curtidas.

Alex também possui conta no Instagram, mas é menos ativa na plataforma. Apesar de possuir 132 mil seguidores, sendo o craque espanhol um deles, o perfil de Padilla conta com apenas seis publicações até o momento.

Lamíne Yamal y Alex Padilla Están Juntos De Vacaciones En Grecia ???? pic.twitter.com/O7PEmfaccf — XaviCuler?????? (@XavituGame10) July 20, 2024

A primeira aparição de Alexandra ao lado de Yamal ocorreu ainda na Eurocopa. A jovem esteve no gramado durante a cerimônia do título da Espanha – que, inclusive, teve Lamine como um dos protagonistas – e chamou atenção dos torcedores. Na ocasião, Padilla posou para fotos ao lado do jogador e seus familiares.

YAMAL USA CAMISA DO SANTOS

Mas não é só pela parte amorosa que a viagem de Yamal ganhou destaque nas redes sociais. Neste domingo (21), o craque da Espanha viralizou com a icônica camisa 11 do Santos junto ao nome de Neymar nas costas. O uniforme é do ano de 2012, uma peça histórica do centenário do clube, temporada de destaque do astro brasileiro nas conquistas do Paulistão e da Sul-Americana.

Lamine nunca escondeu sua admiração por Neymar, nem mesmo quando comparado a Lionel Messi. Apesar de reconhecer o argentino como melhor jogador da história, o espanhol tem preferência pelo estilo de jogo do brasileiro.

“Sempre me comparam com Messi e as pessoas fazem essas comparações sem pensar muito, porque sou ponta direita e sou canhoto. Eu digo sempre que ele é o melhor jogador da história, mas quem eu gostava mesmo de ver em campo era o Neymar”, disse em entrevista recente.

