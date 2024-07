Werton se despede do Flamengo e é anunciado pelo Leixões; veja valores

O Leixões, de Portugal, oficializou a contratação de Werton neste domingo (21) através das redes sociais. O clube da segunda divisão portuguesa aproveitou o bom relacionamento com o Flamengo para brincar no anúncio do novo reforço: “Do Ninho do Urubu para o Mar”.

Para contar com Werton em seu elenco, o Leixões precisou desembolsar um milhão de euros (R$ 6 milhões na cotação atual) por um vínculo até o fim de 2028. O Flamengo, clube formador do jogador, manteve 30% dos direitos econômicos do atleta no acordo.

LEIXÕES ANUNCIA WERTON

O anúncio de Werton em seu novo clube ocorreu às 19h (de Brasília), poucas horas após sua despedida do Flamengo. Na publicação, o jogador aparece vestido com o uniforme do Leixões já na foz do Rio Leça – cidade portuária de Portugal.

“Diretamente do Ninho do Urubu para o Mar. Formado no Flamengo, Werton chega a Matosinhos em definitivo e assina um vínculo até 2028. Bem-vindo, Werton”, anunciou o clube português em suas redes.

Cabe destacar que Werton será companheiro de Gabriel Noga, também da base do Flamengo, no Leixões. O clube português concluiu a compra de 50% dos direitos do zagueiro por 375 mil euros (cerca de R$ 2,2 milhões).

WERTON SE DESPEDE DO FLAMENGO

Revelado no Ninho do Urubu, Werton passou 11 anos no Flamengo e atuou em 12 jogos pelo profissional. O último jogo do atacante com o Manto ocorreu no dia 06 de julho, no empate em 1 a 1 com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro 2024.

Na tarde deste domingo (21), horas antes de ser anunciado pelo Leixões, Werton usou as redes sociais para se despedir do Flamengo. O atacante compartilhou um texto emocionante com os seguidores e agradeceu por todos anos de aprendizagem e carinho dentro do clube.

“Depois de 11 anos de Flamengo, me despeço do clube do meu coração, onde entrei apenas um garoto cheio de sonhos e saio como jogador profissional. Fiz amigos que se tornaram minha família e fizeram parte da minha vida. Tudo o que tenho hoje e conquistei como atleta e pessoa é graças ao Flamengo, e eu serei eternamente grato por tudo o que vivi dentro desse clube. Não sou bom com despedidas. Nunca é fácil. A sensação que tenho hoje é a de que estou deixando uma casa onde morei por tantos anos, onde tive meu cantinho preferido e vivi momentos de alegria e tristeza”, e continuou:

“É hora de partir para um novo lar, que também será especial. Aos amigos que fiz, quero dizer que tenho a certeza de que seguiremos juntos na vida. Preciso ser breve porque a emoção pode atrapalhar tudo. Agradeço a Deus e à minha família por sempre estarem comigo em todos os momentos. Tenho certeza de que nossos caminhos ainda vão se cruzar. Flamengo, nos vemos por aí. Para sempre, um garoto do Ninho. Até breve. Obrigado por tudo. Te amo, Flamengo”, concluiu.

