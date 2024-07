Thiago Silva valoriza ‘Moleques de Xerém’ e reestreia pelo Fluminense

eiro destaca vitória do Tricolor e atuação de Kauã Elias, autor do gol que fez o clube sair da lanterna do Brasileirão - (crédito: Marcelo Gon?alves / Fluminense )

O Fluminense, enfim, voltou a vencer após quase dois meses e, de quebra, deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Kauã Elias, autor do gol da vitória, comentaram o sofrido jogo para conquistar três pontos pelo Campeonato Brasileiro.

“Os meninos têm uma importância incrível para a gente. Acho que essa mescla faz com que a gente fique mais forte, não é uma equipe só jovem, também não tão velha. E quando as pessoas falam de jogadores velhos, mais experientes, eu fico orgulhoso porque ainda consigo jogar em alto nível com a idade que eu tenho. Então quando as pessoas falam isso, me motiva, é meu combustível. E quando vejo esses moleques saindo de Xerém com essa personalidade, temos que agradecer pelos profissionais que estão lá trabalhando por formarem jogadores como ele. Pelo pouco tempo que jogou e por tudo que fez, nota oito. Se jogasse 90 (minutos) poderia dar um 10 (risos)”, disse.

Kauã Elias também destacou a união do grupo para sair dessa situação. O Fluminense segue na zona de rebaixamento, mas já deixou a lanterna, o que dá ânimo para sequência da competição.

“Grupo todo unido, porque a gente sozinho não consegue fazer nada. A gente está trabalhando muito para tirar o time desta fase. É muito importante, porque ninguém merece estar nessa posição”, destacou.

Com o resultado, o Fluminense deixou a lanterna e fica na 19ª posição, com 11 pontos. Agora, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

