Cruzeiro abre semana de trabalhos na expectativa por reforços em campo

O Cruzeiro inicia a semana de trabalhos com foco no jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a Raposa está na expectativa para ter mais reforços em campo.

Até agora, o volante Walace não foi utilizado. Ele precisava melhorar a parte física e ficou na Toca da Raposa II fazendo treinamentos especializados. Todavia, isso pode acabar agora. A expectativa é que na quarta-feira ele já seja, pelo menos, relacionado.

Outro nome que chama atenção e que Fernando Seabra deve utilizar é do volante Matheus Henrique. O atleta tem sido utilizado como opção, mas agora pode aparecer até como titular. Tudo vai depender dos próximos dias e da avaliação do treinador cruzeirense.

O técnico Fernando Seabra, inclusive, citou a situação de Matheus Henrique sobre os cuidados com a parte física.

“A gente tem que ir progredindo, tem que fazer com cuidado para que o jogador possa desempenhar o melhor dele durante todo período que ele estiver em campo e com segurança para que não sofra uma lesão. Com esse tempo de trabalho que ele está aqui desde que passou a treinar no campo, é como se estivesse em pré-temporada, porque ele fez a temporada europeia”, destacou.

Para o jogo o Cruzeiro não poderá contar com Álvaro Barreal. O atleta foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, assim, não vai para o jogo. Seabra, então, terá de optar por colocar o time mais ofensivo e substituir com Robert e Lautaro Díaz ou mais defensivo e colocar Matheus Henrique ou Japa.

