Neymar se manifesta após Yamal vestir sua camisa na época de Santos

O jovem atacante Yamal surpreendeu a internet ao aparecer em um vídeo com a camisa de Neymar, na época em que o craque brasileiro atuava pelo Santos. A situação ocorreu durante as férias do jogador do Barcelona depois da conquista da Eurocopa. Ele postou um vídeo no TikTok. Logo após, o próprio perfil do Peixe compartilhou a homenagem em sua conta no Instagram. O camisa 1o do Al Hilal, da Arábia Saudita, também se manifestou.

Na postagem, o perfil do Santos exaltou a atitude de Yamal e o convidou para conhecer a Vila Belmiro

“Esta camisa é mesmo histórica, Yamal. Vamos te presentear com o novo Manto Sagrado. Se você preferir, poderá recebê-la na Vila Belmiro e aproveitar para conhecer o Templo Sagrado do futebol mundial durante suas férias. Saudações em preto e branco, menino da Vila!”, indicou o Peixe.

Com a repercussão deste episódio, Neymar se manifestou e agradeceu ao gesto do atacante do Barcelona, compartilhando a postagem do Alvinegro Praiano. Além disso, classificou Yamal como grande. Na postagem, o promissor atleta usava a camisa de 2011 do Peixe, quando a equipe conquistou o tricampeonato da Libertadores.

O atacante de 16 anos põe Messi como sua principal referência como jogador de futebol. Mesmo assim, cita o brasileiro constantemente.

Neymar também é claramente um espelho para outro jovem atleta que se destacou pela Espanha na Eurocopa. Trata-se de Williams, do Athletic Bilbao, de 21 anos. O autor do primeiro gol da Fúria na decisão do principal torneio de seleções da Europa, aliás, já até reproduziu comemoração do craque brasileiro. Justamente a celebração em que se tornou conhecida quando Neymar atuava no PSG. Aquela careta típica.

Saída do Santos e consolidação de Neymar na Europa

Neymar brilhou no Santos, fato que despertou o interesse do Barcelona, seu adversário na final do Mundial em 2011. No ano seguinte, o clube espanhol concretizou a negociação. O craque brasileiro também se sobressaiu nos Culés, onde Yamal foi revelado e ainda atua. Afinal, Neymar conquistou a Liga dos Campeões, com gol na decisão, além de Campeonato Espanhol, Supercopa e Copa do Rei.

Em seguida, foi defender o Paris Saint-Germain e se tornou a transferência mais cara da história do futebol. Ele conseguiu um bom desempenho pela equipe francesa r venceu alguns títulos nacionais. Contudo, falhou no principal objetivo, a conquista da Champions League. A propósito, teve problema de relacionamento com Mbappé.

No ano passado, Neymar deixou a Europa e se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Agora, está em processo final de recuperação de lesão no ligamento em um dos joelhos.

