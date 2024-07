Técnico se despede da Ferroviária após acordo com Flamengo

?cius Bergantin deixa equipe paulista com apenas uma derrota em 13 jogos e no G4 da terceira divisão do futebol nacional - (crédito: Foto: Instagram @viniciusbergantin.treinador)

O técnico Vinícius Bergantin, reforço da comissão técnica do Flamengo, se despediu oficialmente da Ferroviária após o empate com o São Bernardo. O treinador usou as redes sociais para destacar o apoio e carinho recebido por diretores e torcedores durante o período à frente da equipe paulista.

O empate sem gols na disputa pelas primeiras colocações da Série C ocorreu no último sábado, mas Bergantin se despediu oficialmente da ‘Tiva’ no domingo (21). O técnico deixa a Ferroviária na briga pela liderança do Brasileirão, com 28 pontos somados – mesma pontuação do líder Athletic-MG e do Botafogo-PB.

Bergantin comandou a Ferroviária em 26 oportunidades e chamou atenção de Tite não só pelo retrospecto, mas principalmente pelo setor defensivo da equipe. Foram 12 vitórias, 13 empates e apenas uma derrota. Além disso, a equipe de Vinícius se destaca com a melhor defesa da terceira divisão, com cinco gols sofridos.

DESPEDIDA DE BERGANTIN

Em sua despedida, Vinícius destacou cada desafio enfrentado à frente da Ferroviária e agradeceu pela participação da equipe em sua evolução até a chegada a um ”gigante do futebol brasileiro”.

“Agradeço aos colaboradores, aos diretores e aos jogadores por todo o processo, que foi bastante difícil em alguns momentos, mas também, bastante verdadeiro. Agradeço muito a gestão do clube por nos apoiar em todos os momentos de dificuldades que tivemos e por manter uma estrutura para desenvolvimento do trabalho em alto nível. Fiz grandes amigos em Araraquara, fui muito feliz nesse período, conseguimos conquistar números importantes e feitos, até aqui, dentro de campo. Agora fica a minha torcida pelo time e pela cidade. Se estou partindo para um gigante do futebol brasileiro, vocês tem muita participação nisso tudo. De coração, muito obrigado”, escreveu.

CHEGADA AO FLAMENGO

Vinícius Bergantin vai integrar a comissão técnica de Tite no Flamengo. Auxiliar de Adenor no Rubro-Negro, o profissional chamou atenção dos cariocas pelo desempenho da Ferroviária na terceira divisão nacional, visto que os paulistas ainda são os únicos invictos no torneio.

A consistência do setor defensivo da Ferroviária impactou diretamente na escolha do nome. Conforme mencionado, a equipe sofreu apenas cinco gols no Brasileirão Série C, mas chegou a uma sequência de oito jogos sem ser vazada nesse período.

A chegada do técnico foi um pedido de Tite, e a negociação com o Flamengo levou cerca de dez dias para ser sacramentada. Bergantin atuou como zagueiro na Bundesliga por oito anos com a camisa do Hannover 96. Como treinador, passou pela base do Ituano, Galo de Itu, Inter de Limeira , Santo André e CSA até fechar com a Ferroviária.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.