Textor diz que jogadores do Botafogo manipularam jogo no BR-23

O feitiço virou contra o feiticeiro? Autor de denúncias de supostas fraudes no futebol brasileiro e acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor disse, em entrevista ao “ge”, que jogadores do próprio clube alvinegro manipularam uma partida no Campeonato Brasileiro de 2023.

Textor sustenta a afirmação com base em relatórios da Good Game!, empresa que o magnata contratou para identificar as supostas manipulações. De acordo com o empresário norte-americano, estes jogadores não fazem mais parte do elenco do Botafogo.

“Passei a acreditar depois de ver a eficácia da tecnologia testada em outros lugares, em tribunais, prisões sendo feitas… Eu acreditei, certo? Precisava de explicações para algumas coisas que acontecem no nosso jogo. As pessoas falam sobre o colapso do Botafogo e dos jogos que não conseguimos vencer. Então, comecei a olhar algumas dessas partidas e, pelo menos, uma delas foi manipulada por jogadores do Botafogo”, sentenciou

‘É chato, não é? Conheço estes jogadores’, lamenta Textor

O Botafogo liderou a maior parte do último Brasileirão. Na virada do turno, chegou a abrir 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. Depois, no entanto, perdeu toda a gordura e terminou o torneio em quinto lugar, com uma sequência de 11 jogos sem vencer.

Textor não quis dar mais detalhes sobre o envolvimento destes jogadores no suposto esquema e voltou a falar em “evidências”.

“Eles merecem (se defender). Por melhor que seja a evidência, por mais que seja uma tecnologia testada por 10 anos, e agora é uma tecnologia ainda melhor. É chato, não é? Eu conheço esses jogadores. Eles não estão mais na rotação. Entreguei a evidência ao promotor. Então, é uma mensagem para todos os donos de clubes do mundo. Estou apontando para nós. Isso mostra quão prevalente a manipulação de resultados é. Então, vamos parar de dizer que é sobre o jogo Botafogo contra Palmeiras, ou Grêmio ou Bahia”, pediu.

