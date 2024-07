Entrada dos reforços aumenta leque de opções de Paiva no Vasco

ippe Coutinho, Emerson Rodríguez e Alex Teixeira entram no segundo tempo e devem fortalecer elenco cruz-maltino - (crédito: - Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Apesar da derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV, o Vasco contou com a entrada de três reforços no segundo tempo: Philippe Coutinho, Emerson Rodríguez e Alex Teixeira. Isso mostra que o técnico Rafael Paiva terá um leque maior de opções para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Com a abertura da janela de transferência, o Cruz-Maltino se reforçou em meio à melhor fase da equipe na competição nacional. Dentre as novidades, apenas Souza ainda não esteve em campo. Maior esperança da torcida, Coutinho ainda precisa adquirir ritmo de jogo e entrosamento, mas mostrou que tem qualidade para elevar o patamar da equipe.

Durante a coletiva de imprensa, o comandante elogiou a estreia dos jogadores. No entanto, pediu calma para que esses atletas consigam alcançar o nível desejado. Para ele, é necessário respeitar o processo sem queimar etapas e prejudicar a equipe.

“Tem um frisson muito grande, principalmente quanto ao Coutinho. Mas temos noção de que eles têm que ganhar minutos com paciência”, disse Paiva.

“Eles não estão aptos para jogar um jogo todo. Temos que respeitar esse processo. Coutinho jogou quase 30 minutos hoje, Alex um pouco menos, o Emerson, 45. Devagar esses jogadores vão estar em melhor nível. Mais aptos para jogar mais tempo. Certeza que eles vão nos ajudar mais nos próximos jogos”, completou.

O Vasco volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Grêmio, às 16h (de Brasília), na Arena Condá, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.