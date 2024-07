Fluminense corre para ter Ignácio e Serna contra o Palmeiras

olor espera contar com mais dois reforços para duelo com o Alviverde na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã - (crédito: Marcelo Caitano)

Dos reforços do Fluminense para o segundo semestre, Thiago Silva e Nonato fizeram suas estreias na vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. No entanto, o clube carioca corre contra o tempo para regularizar mais dois nomes para o confronto com o Palmeiras, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro: Ignácio e Kevin Serna.

Entre eles, o registro do defensor tende a ser mais simples. Afinal, é brasileiro e já disputou a competição em outros momentos da carreira. Dessa forma, o Tricolor agiliza as questões burocráticas para que o nome do zagueiro apareça no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O colombiano, por sua vez, pode ter um trâmite mais demorado por ser estrangeiro e nunca ter disputado o campeonato. O clube, portanto, espera as documentações, visto que ele atuava no Alianza Lima, do Peru, mas tem a confiança de que também consiga registrá-lo antes da partida com o Alviverde.

“Jogadores como Thiago, que tem uma leitura muito boa da jogada, conhece bem os atalhos, vai saber como economizar. Vamos estar atentos a todos os detalhes para que ele não tenha nenhuma baixa. Ele ficar fora seria muito ruim para ele e para todos. A equipe vai encorpando, vamos ter o retorno de Manoel, do Lima, daqui a pouco Felipe (Melo) e Marcelo. Vamos ter duas estreias, provável que estejam à disposição também”, disse Mano.

Olho na agenda

A equipe carioca agora soma 11 pontos e ocupa a 19ª colocação. Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Palmeiras na quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Até o momento, mais de 37 mil torcedores já adquiriram ingressos para o primeiro jogo de Thiago Silva no Maracanã depois de 16 anos.

