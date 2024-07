Inter ganha negativa de Abel Braga após convite para ser coordenador técnico

nico campeão mundial com o Colorado já exerceu o mesmo cargo no Vasco, no ano passado. Ele preferiu por seguir fora do futebol - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter segue na tentativa de se reorganizar. Tanto que após mudar a comissão técnica com a contratação do treinador Roger Machado, o clube fez contato com Abel Braga. O clube convidou o ex-treinador para assumir a função de coordenador técnico. Contudo, as conversas com o ídolo colorado não evoluíram, pois ele rejeitou.

Abel preferiu não retornar ao futebol neste momento. Tal cenário foi confirmado pela diretoria do Internacional antes da derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos, no último sábado (20). A gestão do Colorado entendia que o ex-treinador tinha condições de auxiliar o clube, porém as tratativas não avançaram.

A direção avaliou que Abel cumpria os requisitos para exercer este cargo no departamento de futebol. A intenção era que ele fosse um intermediário e elo entre os jogadores e comissão técnica com a diretoria do Inter. Outro fator que beneficiava a sua chegada é a idolatria que possui com a torcida e um nome de respeito com relação ao elenco por sua história no comando do time.

História de Abel Braga no Inter

Principalmente por ter sido o comandante nas conquistas da Libertadores e Mundial de Clubes, ambos em 2006. Aos 71 anos, ele não desempenha mais a função de treinador. Apesar disso, retornou ao futebol em outros cargos. Sua última experiência foi também como coordenador técnico no Vasco, no ano passado.

A última passagem de Braga pelo Inter foi em 2020, como técnico. Na ocasião, ele levou a equipe ao vice-campeonato brasileiro. Durante a gestão do atual presidente, Alessandro Barcellos (2021-2026), o cargo de coordenador técnico, que Abel era o principal candidato, já foi ocupado por Sandro Orlandelli. Posteriormente, em um período mais recente, Paulo Autuori esteve como diretor técnico no Internacional, porém com mais autonomia.

