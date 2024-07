Zubeldía está suspenso mais uma vez e desfalca o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía cumprirá suspensão novamente no São Paulo. Ao tomar cartão amarelo durante o empate em 0 a 0 com o Juventude, no último domingo (21), por reclamação, o argentino atingiu o limite de advertências e desfalcará a equipe contra o Botafogo, nesta quarta (24), no MorumBIS.

O auxiliar de Zubeldía, Carlos Gruezo, também não estará disponível, já que foi expulso pelo mesmo motivo. Assim, o auxiliar Maximiliano Cuberas é quem deve ficar à frente do time no jogo contra o líder do Brasileirão.

Esta é a terceira suspensão de Zubeldía desde que chegou ao Tricolor. Ele já levou 11 cartões amarelos, sendo sete pelo Brasileiro. Além disso, recebeu cartão vermelho contra o Athletico, em partida em que já havia recebido um amarelo.

Dessa forma, o argentino foi ausência nas rodadas 13 e 15, contra Bahia e Red Bull Bragantino, respectivamente. Ao voltar de suspensão, na 16ª rodada, ele logo engrenou três amarelos consecutivos (Atlético-MG, Grêmio e Juventude), ficando suspenso mais uma vez.

