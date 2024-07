Filho revela namoro de Madonna com jogador jamaicano

O filho de Madonna, David Banda, abriu o coração em uma entrevista franca ao ‘The Sun’. Além de falar sobre suas condições financeiras após deixar a casa da mãe, aos 18 anos, o herdeiro também revelou que a cantora vive um novo romance.

Madonna estava solteira desde maio deste ano, período em que estava focada na ‘The Celebration Tour’ – que, inclusive, passou pelo Brasil. Segundo o ‘The Sun’, o relacionamento se desgastou justamente em razão do ritmo agitado da turnê. No entanto, de acordo com David Banda, a cantora agora vive um romance com o ex-jogador jamaicano Akeem Morris. O atleta atuava como lateral-direito e disputou a Us Open Cup com o Oyster Bay United.

MADONNA VIVE NOVO RELACIONAMENTO

A fila não demorou a andar para Madonna. Em maio, o ‘The Sun’ revelou que a cantora havia terminado seu relacionamento com Josh Popper após meses sem contato direto. O ritmo da turnê pesou na decisão, mas, apesar disso, os dois mantém boa relação um com o outro. O ex-casal estava junto desde fevereiro de 2023.

“Madonna mal viu Josh por meses porque sua agenda estava tão agitada. As coisas simplesmente esfriaram. Não há realmente nenhum ressentimento — eles ainda têm carinho um pelo outro. No momento, o relacionamento deles não parece viável e eles deram um tempo, mas continuam amigos”, disse uma fonte.

Não se sabe desde quando Madonna e Akeem Morris se envolvem e ainda não há qualquer oficialização por parte dos dois. Ao que tudo indica, o casal ainda está se conhecendo melhor antes de assumir o romance publicamente.

DAVID PASSA POR QUESTÕES FINANCEIRAS

A entrevista de David Banda se baseou no novo estilo de vida do jovem após deixar a casa de Madonna. O herdeiro da cantora dá aulas de violão para tentar se sustentar, mas revelou que às vezes precisa sair de noite em busca de ‘restos de comida’.

“É muito bom ter a experiência de ser nove da noite, eu estar com fome, perceber que não tenho dinheiro e ir procurar por restos de comida. É divertido ser jovem”, declarou.

Banda vive junto com a namorada, a modelo Maria Atuesta, e cobra 200 dólares (cerca de R$ 1.120,00) por aulas online de violão. O agendamento ocorre via Instagram. No entanto, apesar das dificuldades, David admitiu se sentir bem com a nova fase de vida e não pensa em retornar à casa de Madonna.

