Júnior Santos realiza exames para definir gravidade de lesão

ante se machucou o tornozelo esquerdo na vitória do Botafogo por 1 a 0 em cima do Internacional no último sábado - (crédito: Vítor Silva/Botafogo)

O atacante Júnior Santos vai realizar exames nesta segunda-feira (22) para definir a gravidade da lesão que sofreu no tornozelo esquerdo na vitória do Botafogo por 1 a 0 em cima do Internacional no último sábado, no Nilton Santos, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro.

A lesão aconteceu no início do segundo tempo. Aos oito minutos, o jogador caiu sozinho no gramado e precisou deixar o campo. Ele saiu mancando direto para o vestiário. Na sequência, ainda durante a partida, confirmou que Júnior Santos sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

Após o jogo, o técnico Artur Jorge comentou brevemente sobre a lesão e mostrou que não estava preocupado, pois acreditava não ser nada grave:

“Júnior saiu com dores no pé, vamos ver o que se passa. Para já, não parece nada de especial”, afirmou o treinador.

Por questão de calendário, os jogadores tiveram folga no domingo. Dessa forma, o elenco se reapresentam nesta segunda-feira e o resultado dos exames do atacante devem sair na noite desta segunda-feira.

Júnior Santos deve desfalcar o Botafogo contra o São Paulo e, portanto, não viaja com a delegação. A partida será nesta quarta-feira (24), no Morumbis, pelo último jogo do 1° turno do Campeonato Brasileiro. O time carioca é o líder da competição com 39 pontos.

