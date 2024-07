Rodolfo Landim é direto sobre negociação com Gabigol: ‘Ele controla a operação’

idente do Flamengo afirmou que a proposta do clube está nas mãos do jogador - (crédito: Foto: Reprodução / YouTube e Marcelo Cortes / CRF)

Herói da vitória contra o Criciúma, Gabigol disse, após a partida em Brasília, que a diretoria não lidou da forma correta, segundo ele, com a sua renovação. Nesta segunda-feira (22), Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, rebateu o jogador, e disse que o camisa 99 é quem controla a negociação.

“Se o Gabigol quiser, a proposta está na mesa para ele. Nós não tiramos a proposta. Ele controla a operação, porque o contrato dele está acabando (…) Não tem muito o que falar. O Gabriel é um jogador que tem seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que fez e pelo que desempenhou. O problema é que hoje ele deixou claro que está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo. Vamos ser bem francos: por tudo que aconteceu ao longo de 2023 e um pouco em 2024, independentemente do passado dele, que a gente não vai apagar, nos valores que ele está colocando na mesa um contrato longo desse tipo, eu diria que o Flamengo não está disposto a oferecer”, disse Landim.

“Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: ‘Olha, estou disposto a pegar esse contrato que você está me propondo e de dar mais um ano’. E a gente fez um ano e com um salário bem maior do que ele recebe hoje. É óbvio que é bem mais do que ele recebe. Aliás, é em cima daquilo que foi meio o que seria o valor acordado se fosse firmar um contrato de cinco anos”, completou.

Landim detalha gratidão ao jogador

Durante a sua resposta, o presidente do Flamengo enalteceu os feitos de Gabigol pelo clube. Mas, além disso, afirmou que o jogador precisa voltar a desempenhar um futebol de alto nível.

“Não é só reconhecimento, é dizer o seguinte: eu espero que você aceite e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Por mais que a gente adore o Gabriel… E espero que não passe pela cabeça dele que a gente não goste. Tenho gratidão eterna por não só ele, mas por todos os jogadores que estão no Flamengo nesse período em que estou na presidência do clube”, detalhou.

