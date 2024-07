CBF divulga análise do VAR em Atlético x Vasco, mas ignora lances polêmicos

dade publicou em seu site oficial a análise de dois lances no duelo do último domingo (21), na Arena MRV - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (22), a análise da atuação do VAR no jogo entre Atlético-MG e Vasco, vencido pela equipe mineira por 2 a 0. O conteúdo, porém, só mostra dois lances da partida, ignorando momentos mais polêmicos do que os disponibilizados.

O primeiro lance destacado é o gol de Bernard, anulado pelo fato da bola ter saído de campo antes do atacante finalizar, em escanteio venenoso de Gustavo Scarpa. O outro lance é, então, de quando o lateral Paulo Henrique, do Vasco, tirou bola em cima da linha, também no primeiro tempo (veja a análise ao fim da matéria).

Três lances polêmicos, no entanto, não tiveram a análise divulgada pela CBF. O Vasco reclama de pênalti em Praxedes, aos cinco minutos do primeiro tempo, quando Otávio acertou o rosto do atleta rival com o cotovelo dentro da área atleticana.

O primeiro gol do Atlético, marcado por Hulk, conta com posicionamento duvidoso de Paulinho, que participa da jogada atraindo o zagueiro Maicon para fora de sua posição.

O terceiro lance é outro possível pênalti, desta vez em Vegetti. Após cruzamento de Lucas Piton, aos 34′ da etapa final, o argentino cabeceou para fora, mas a imagem flagra o zagueiro Junior Alonso segurando o atacante.

LANCE 1

Regra 09

Situação Protocolar: Checagem de gol

Decisão: Após checagem o VAR concorda com a decisão do árbitro

1. Bola fora de jogo

A bola estará fora de jogo quando:

Tiver ultrapassado completamente a linha de fundo ou a linha lateral, seja pelo chão ou pelo alto;

O jogo tiver sido paralisado pelo árbitro;

Tocar em um membro da equipe de arbitragem, permanecer no campo de jogo e:

Uma equipe iniciar um ataque promissor; ou

A bola entrar diretamente na meta; ou

Houver a mudança da equipe que tem a posse da bola.

Em todos esses casos, o jogo recomeçará com uma bola ao chão.

LANCE 2

Regra 10

Situação Protocolar: Checagem de gol

Decisão: Após checagem o VAR concorda com a decisão do árbitro

1. Gol válido

Um gol será considerado válido quando a bola tiver ultrapassado completamente a linha de fundo entre as traves e por debaixo do travessão, desde que a equipe que marcou o gol não tenha cometido uma infração. Se o goleiro arremessa a bola com a mão diretamente na meta adversária, será concedido um tiro de meta. Se o árbitro assinala um gol antes de a bola ter ultrapassado completamente a linha de fundo, o jogo recomeçará com uma bola ao chão

