Mulher de Cristiano Ronaldo reage a foto de Bruna Biancardi com Mavie

Uma interação entre as companheiras de dois dos principais jogadores da atualidade deu o que falar nas redes sociais. Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, reagiu a uma publicação de Bruna Biancardi, namorada de Neymar.

A postagem traz Biancardi com Mavie, filha de influenciadora com o jogador do Al-Hilal. As duas aparecem sorridentes no registro, que conta com mais de 80 comentários. Entre eles, o de Georgina se destaca pela quantidade de reações recebidas: mais de 30 mil curtidas, de acordo com dados da postagem.

“Que bonitas”, comentou a mulher do astro do Al-Ittihad.

Além da modelo, a cantora Ludmilla e Carol Dantas, ex de Neymar e mãe de David Lucas, foram outras a deixar um recado amoroso para Biancardi e sua filha.

Relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi estão juntos desde 2021, entre idas e vindas. No entanto, neste período o jogador viu seu nome envolvido em diferentes casos de traição. Ainda assim teve suas ações perdoadas pela influenciadora. Recentemente o astro brasileiro fez a primeira postagem sobre o nascimento de Helena, fruto do caso extraconjugal com Amanda Kimberlly.

Atualmente, o casal passa por um período de reconciliação, uma vez que oficializou o retorno no início do mês de julho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.