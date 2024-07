Gol ‘Monumental’ de Juninho completa 26 anos, e Vasco rememora

O dia 22 de julho é especial para o torcedor do Vasco. Afinal, foi neste dia, em 1998, que o clube garantiu passagem para a final da Libertadores da América pela primeira vez em sua história.

Foi graças a um golaço de Juninho Pernambucano, em cobrança de falta que virou música entre os torcedores, em jogo épico contra o River Plate, em pleno Monumental de Núñez, aliás. O jogo ficou no 1 a 1 e, como vencera na ida, em São Januário, por 1 a 0, o Cruz-Maltino se garantiu, assim, na decisão.

O Vasco, como faz todos os anos, celebrou o aniversário do marcante gol, tido por muitos como o mais importante da história do clube. Dessa forma, na postagem, o Cruz-Maltino exalta a cobrança de falta do Reizinho da Colina – como Juninho é alcunhado pelo torcedor, mostrando o lance com a narração de Luis Roberto, da Globo.

Na final, o Vasco se deparou com a surpresa Barcelona (EQU). Mas, com um elenco forte e vivendo momento espetacular, o time carioca venceu as duas partidas, sagrando-se campeão da Libertadores pela primeira vez.

22 de julho • 26 anos do ???????????? ???????????????????????????????????????? 8?????? A cobrança de falta de @Juninhope08 que colocou o Vasco na final da Libertadores de 1998. ????#VascoDaGama pic.twitter.com/itS6aKhcol — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 22, 2024

Confira a letra e música do Vasco em homenagem ao gol de Juninho

“Vou torcer pro Vasco ser campeão

São Januário, meu caldeirão (2x)

Vasco, a sua glória é sua história

É relembrar o Expresso da Vitória

Contra o River Plate, sensacional (gol de quem?)

Gol do Juninho… Monumental!”