Presidente da CBF inicia série de reuniões na FIFA em Paris

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, iniciou, nesta segunda-feira (22), uma série de reuniões no escritório da FIFA em Paris, na França. Ele esteve com Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol mundial, e abordou, entre outros temas, iniciativas que irão beneficiar o futebol brasileiro.

“Os encontros na Fifa foram muito produtivos. Discutimos vários projetos estratégicos da entidade. A partir de amanhã, vamos debater outras iniciativas que vão beneficiar diretamente o futebol brasileiro”, disse Ednaldo Rodrigues, ao site oficial da CBF.

“Essa série de reuniões mostra a sintonia da Fifa com a CBF em prol de do futebol de excelência, moderno e justo”, completou.

A agenda do presidente brasileiro, aliás, que também se reuniu com os representantes das Associações Nacionais que disputam as olimpíadas, prevê reuniões com Infantino até quarta-feira.

Encontro de terça-feira

A próxima pauta será o debate de programas de financiamento para o desenvolvimento do futebol de base e da arbitragem. Além disso, também tratarão de novas iniciativas de combate ao racismo e qualquer tipo de discriminação no esporte.

Aliás, no último dia do encontro Ednaldo Rodrigues se aprofundará sobre os detalhes da organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil.

