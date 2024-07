Barcelona pode perder Gündogan para o Al-Sadd

-campista alemão considera proposta atrativa de três anos do clube do Qatar - (crédito: Foto: Lluis Gene/AFP via Getty Images)

O Barcelona pode perder um jogador importante do elenco. Ilkay Gündogan, de 33 anos, considera uma oferta do Al-Sadd, do Qatar, para uma transferência nesta janela do verão europeu. Segundo informações da ‘TV3’, o meio-campista alemão recebeu uma proposta atrativa de três temporadas, que pode levar ao fim de sua passagem pelo Barça e à sua ida para o time que já contou com jogadores renomados do futebol espanhol como Xavi Hernández, Santi Cazorla e Raúl González.

Gündogan tem contrato com o Barcelona até 2025, com opção de ampliar por mais um ano. O meia teve uma primeira temporada muito positiva no clube catalão e suas boas atuações chamaram a atenção do Al-Sadd, que deseja transformá-lo em sua estrela principal.

Além disso, a informação também sugere que o jogador pode usar a oferta do Qatar para tentar melhorar suas condições contratuais no Barcelona. No entanto, devido à situação financeira do clube espanhol, essa possibilidade parece pouco viável.

O meia alemão chegou sem custos ao Barcelona em julho de 2023, vindo do Manchester City. Portanto, se o Al-Sadd oficializar uma oferta, isso poderia gerar um lucro inesperado para o Barcelona e ajudar a melhorar a situação financeira do clube.

