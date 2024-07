Atacante do Milan visita o Cristo Redentor com camisa de Ronaldinho Gaúcho

De férias no Brasil, o atacante Rafael Leão, do Milan, segue exibindo seu carinho pelo país. Vestido com uma camisa de Ronaldinho Gaúcho, o português fez uma visita ao Cristo Redentor, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro e uma das sete maravilhas do mundo moderno.

No registro, o jogador aparece aos pés do monumento, contemplando a vista. A camisa utilizada estampa duas imagens do ídolo brasileiro, uma com a camisa da Seleção e outra com a camisa do Barcelona, clube pelo qual Ronaldinho fez história.

A foto é uma das publicadas por Leão em sua conta no Instagram. Além dela, registros na Rocinha, uma das maiores favelas do país, também estão presentes. O destaque escolhido para abrir o carrossel de imagens é uma foto em que está com a camisa 10 do Flamengo com frase “Deus na defesa e eu mesmo no ataque”.

Rafael Leão não é só futebol

O atacante do Milan não apenas ficou nas referências ao futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, também mostrou familiaridade com a música do país, uma vez que fez postagens com o rapper Oruam, de quem ganhou a camisa do clube carioca, e também cantou a música “Tropa do Mais Novo”, do rapper Chefin, durante um vídeo postado em rede social. Já na publicação no Cristo, Leão escolheu “Criado com pouco, mas eu quero muito”, do MC Paulin da Capital.

Rafael Leão posta vídeo nas redes sociais com a camisa do Flamengo, no Rio de Janeiro. ???? Reprodução pic.twitter.com/UzNFwvv1es — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) July 18, 2024

Atacante do Milan com Vini Jr

Rafael Leão está desde a última semana no Brasil, já que participou de eventos em comemoração ao aniversário de Vinicius Júnior, que completou 24 anos no dia 12.

Português em alta

Aos 25 anos, o jogador português é um dos principais jogadores do Milan. Na última temporada, Rafael Leão disputou 29 jogos no Campeonato Italiano, marcando nove gols e dando nove assistências.

