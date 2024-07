São Paulo tem a volta de laterais para enfrentar o Botafogo

O São Paulo voltou a treinar nesta segunda-feira (22) após o empate com o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o líder Botafogo, na quarta (24), no Morumbis, o técnico Luis Zubeldía terá reforços internos.

Afinal, os laterais Igor Vinícius e Welington voltam a ficar à disposição do treinador, após cumprirem suspensão automática. O lateral-direito tem a forte concorrência de Rafinha, que foi titular no último domingo. Já Welington deve voltar a figurar entre os 11 do Tricolor no lugar de Patryck.

Outro que também pode voltar à equipe é o atacante Calleri, que não atuou em Brasília por conta de dores na coxa. Por outro lado, o São Paulo não terá o técnico Luis Zubeldía à beira do campo. Ele levou o terceiro amarelo e não comandará o time contra o Botafogo.

Assim, a provável equipe contra o Alvinegro carioca é: Rafael; Rafinha (Igor Vinicius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Luciano e Lucas; Ferreira e André Silva (Calleri).

Com o empate em 0 a 0 com o Juventude, o São Paulo foi a 31 pontos no Campeonato Brasileiro, na quinta colocação. O líder Botafogo tem 39.

