Abel Ferreira tem mais problemas para escalar o Palmeiras contra o Fluminense

O Palmeiras pode ter mais dois problemas para enfrentar o Fluminense na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Afinal, o lateral-direito Mayke e o zagueiro Murilo são dúvidas para o jogo contra o Tricolor carioca. Eles iniciaram tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Mayke foi diagnosticado com um edema na coxa direita. O problema ocorreu no primeiro tempo da vitória sobre o Cruzeiro, no sábado, no Allianz Parque. O clube não divulgou prazo para retorno, contudo a tendência é que ele fique pouco tempo fora dos jogos. Caso seja ausência diante do Fluminense, Marcos Rocha e o novo contratado Giay são opções na direita.

Já Murilo teve constatado um entorse no tornozelo direito, após ficar 20 dias lesionado por um problema semelhante, mas no pé esquerdo. Para o lugar do defensor, Naves e Vitor Reis estão cotados.

Além da dupla, o Palmeiras conta com alguns atletas entregues ao Departamento Médico: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Estêvão (entorses no tornozelo e joelho esquerdos) e Lázaro (transição física).

Por outro lado, o Verdão terá a volta do colombiano Richard Ríos. O volante disputou a Copa América e ganhou alguns dias de folga. Ele é opção para Abel Ferreira montar o meio de campo.

