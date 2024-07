CBF divulga datas e horários das oitavas da Copa do Brasil

A CBF divulgou, no final da tarde desta segunda-feira (22), as datas e horários dos jogos de ida e volta da Copa do Brasil. Os confrontos serão realizados entre os dias 30 de julho e 08 de agosto. Duelo de maior destaque da fase, Flamengo e Palmeiras, aliás, se enfrentarão nas próximas duas quartas-feiras, ambos os jogos serão disputado às 20h (de Brasília).

Jogos de ida:

30/07 – terça-feira:

20h – São Paulo x Goiás – Morumbis (SP)

21h30 – Botafogo x Bahia – Nilton Santos (RJ)

31/07 – quarta-feira:

19h – Athletico x Red Bull Bragantino – Ligga Arena (PR)

19h – CRB x Atlético – Rei Pelé (AL)

20h – Flamengo x Palmeiras – Maracanã (RJ)

21h30 – Atlético-GO x Vasco – Antônio Accioly (GO)

21h30 – Corinthians x Grêmio – Neo Química Arena (SP)

01/08 – quinta-feira:

19h – Juventude x Fluminense – Alfredo Jaconi (RS)

Jogos de volta:

06/08 – terça-feira:

21h45 – Vasco x Atlético-GO – São Januário (RJ)

07/08 – quarta-feira:

19h – Red Bull Bragantino x Athletico – Nabi Abi Chedid (SP)

19h – Atlético x CRB – Arena MRV (MG)

19h – Bahia x Botafogo – Arena Fonte Nova (BA)

20h – Palmeiras x Flamengo – Allianz Parque (SP)

21h30 – Grêmio x Corinthians – a definir

21h30 – Fluminense x Juventude – Maracanã (RJ)

08/08 – quinta-feira:

20h – Goiás x São Paulo – Serrinha (GO)

Premiação para fase da Copa do Brasil

Os classificados às oitavas de final da Copa do Brasil, inclusive, já garantiram R$ 3,4 milhões somente pela presença nesta fase. Quem avançar às quartas, aliás, garante mais R$ 4,515 milhões de premiação.

CBF pagará por cada fase até a final:

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões

Quartas de final: R$ 4,515 milhões

Semifinais: R$ 9,450 milhões

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões

