Corinthians pode ter a volta de Coronado contra o Grêmio

está com dores no quadril, mas tem chance de ficar à disposição para duelo pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians pode ter um retorno para o duelo contra o Grêmio, às 20h, pela 19ª rodada do Brasileiro. O meia Igor Coronado, desfalque contra o Bahia, se recupera de dores do quadril, mas pode estar à disposição, na quinta-feira, na Neo Química Arena.

Igor Coronado já enfrentou problemas no quadril, mas no lado direito. Na ocasião, o jogador se lesionou contra o Argentinos Juniors, no dia 23 de abril, e retornou em 11 de maio, durante derrota para o Flamengo pelo Brasileirão. Desde então, o jogador foi utilizado em todos os compromissos do clube, alternando entre titularidade e vir do banco de reservas.

Nesta edição do torneio nacional, o camisa 77 soma 15 partidas, sendo nove como titular, com um gol e uma assistência, esta última na vitória mais recente do Timão, diante do Criciúma. Em 2024, são 20 atuações com a camisa paulista, com dois tentos e duas assistências.

Em meio a expectativa pela volta de Coronado, o técnico Ramón Díaz, por sua vez, não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Nesta segunda-feira, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Bahia fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais atletas foram ao campo após um exercício de força na academia.

A vitória sobre o Bahia deixou o Corinthians com 18 pontos, três acima do Vitória que abre a zona de rebaixamento. O Timão saltou da 17ª para a 14ª colocação do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook