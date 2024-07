Imprensa internacional repercute ‘infidelidade’ de Neymar

Neymar tem se acostumado a ficar mais no noticiário de fofocas do que no de esporte. Tem sido assim nos últimos tempos, sobretudo, nos últimos 12 meses, com nascimento de duas filhas – cada uma com uma mãe -, além de separação e outras polêmicas. Desta vez, o nome dele ficou em evidência na imprensa internacional.

O assunto foi o nascimento de Helena, fruto do breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberly. No entanto, veículos renomados anunciaram a chegada da nova filhinha como “fruto de uma infidelidade”.

“Neymar mostra ao mundo sua terceira filha, fruto de uma infidelidade de seu último relacionamento”, afirmou o jornal espanhol “Marca”. Outros veículos como: Mundo Desportivo (Espanha), Ciber Cuba e La Vanguardia (Espanha), também falaram do nascimento da garotinha.

Vale lembrar que Neymar teve um relacionamento com Kimberly quando ainda estava com Bruna Biancardi. Pela diferença de idade delas, inclusive, Mavie não tinha nem nascido ainda.

Além de Mavie e Helena, Neymar é pai de Davi Lucca, garoto de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas.

