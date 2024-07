Saiba como está a recuperação do zagueiro João Victor, do Vasco

eiro lesionou o joelho no clássico contra o Botafogo no fim de junho e ainda deve ser desfalque no Cruz-Maltino - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

João Victor segue como desfalque do Vasco nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O zagueiro não entra em campo desde o clássico com o Botafogo e deve retornar apenas na 23ª rodada da competição nacional.

Na ocasião, o zagueiro sofreu uma forte entrada e deixou o estádio mancando. Assim, após exames de imagem, o Vasco comunicou que o defensor lesionou o joelho e ficaria de fora por algumas semanas.

A recuperação de João Victor evoluiu bem no Vasco, mas o zagueiro ainda deve ficar afastado dos gramados por mais algumas semanas. Sem o zagueiro, que tinha ganhado a vaga na equipe principal, Léo retornou ao time titular.

De acordo com o prazo, João Victor tende a ficar à disposição na 22ª rodada do Brasileirão, contra o Fluminense, ou no jogo seguinte, diante do Criciúma.

Desta maneira, a diretoria do Vasco pensa em correr para contratar um zagueiro nesta segunda janela de transferência. Até o momento, o Cruz-Maltino fechou com quatro reforços: um volante, um meia e dois atacantes.

