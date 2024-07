Racing-URU x Huachipato: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pelos playoffs da Sul-Americana. Nesta terça-feira (23), Racing, do Uruguai, e Huachipato, do Chile, se enfrentam em partida decisiva, às 19h (de Brasília), em duelo que vai definir uma vaga nas oitavas de final. Os uruguaios venceram o jogo de ida por 3 a 2, fora de casa, e contam com a vantagem do empate no Estádio Centenário, em Montevideo, para avançar na competição. Além disso, uma vitória chilena por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Como chega o Racing

O clube de Montevideo fez uma grande partida no Chile e conquistou a vitória por 3 a 2. Assim, o Racing chega embalado para conquistar a classificação e conta com a vantagem do empate diante de seus torcedores para confirmar a vaga.

Contudo, apesar da vantagem, o técnico Eduardo Fabián Espinel terá o desfalque de Nicolás Sosa diante dos chilenos.

Como chega o Huachipato

Por outro lado, o clube chileno precisa vencer o Racing por ao menos dois gols de diferença, fora de casa, para avançar às oitavas de final. Ao mesmo tempo, em caso de triunfo por um gol de vantagem, a classificação será definida nos pênaltis.

No entanto, a boa notícia para o técnico Francisco Javier Troncoso Valenzuela é que o time não terá desfalques para o duelo desta terça-feira e poderá entrar em campo com força máxima.

Racing-URU x Huachipato

Playoffs da Sul-Americana (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 23/07/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevideo (URU)

Racing-URU: Rodrigo Odriozola; Agustín Pereira, Martín Ferreira, Hugo Magallanes e Guillermo Cotugno; Lucas Rodríguez, Erik De Los Santos e Thiago Espinosa; Dylan Nandín, Tomas Veron Lupi e Juan Rivero. Técnico: Eduardo Fabián Espinel.

Huachipato: Martín Parra; Antonio Castillo, Imanol González, Benjamín Gazzolo e Joaquín Gutiérrez; Brayan Palmezano, Claudio Sepúlveda e Gonzalo Montes; Cris Martínez, Maximiliano Rodríguez e Maximiliano Gutiérrez. Técnico: Francisco Javier Troncoso Valenzuela.

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Onde assistir: Paramount+

