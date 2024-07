Palmeiras espera contar com Estêvão para jogo de ida contra o Flamengo

O jogador Est..v..o, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do SC Corinthians P, durante partida v..lida pela d..cima terceira rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Os últimos dias do Palmeiras tem sido preocupante na questão do departamento médico. Nos duelos contra Botafogo e Cruzeiro, Abel Ferreira perdeu jogadores importantes, entre eles, o garoto Estêvão, que teve torção no tornozelo e joelho direito.

Assim que foi constatada a lesão, o camisa 41 iniciou o tratamento na Academia de Futebol e a preocupação é que ele fique de fora dos jogos contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O primeiro duelo está agendado para ocorrer entre os dias 30 e 31 de julho, ou seja, ele teria que estar pronto para a próxima semana. Apesar de manter cautela de forma pública, Abel Ferreira conta com o jogador. Por conta disso, o tratamento pela sua recuperação tem sido intensificado.

Uma das apostas do Verdão é que o físico de Estêvão dê os sinais de recuperação de forma rápida e ajude o atleta a ficar apto para o jogo.

Vale citar, que o garoto é uma das peças mais importantes do Palmeiras. Promovido ao time titular nesta temporada, ele tem sido fundamental na campanha do Campeonato Brasileiro. Estêvão já marcou cinco gols no torneio.

Caso não possa contar com Estêvão, Abel Ferreira tem opções interessantes no elenco, como, por exemplo, Dudu, que foi titular na rodada passada. Além do camisa 7 também pode utilizar Felipe Anderson e Mauricio, ambos contratados de forma recente.

