Hulk atinge outra marca impressionante no Atlético: veja seus números

sa 7 chega ao seu 20º doblete, sendo dois gols anotados no mesmo jogo e também assume artilharia de 2024 com Paulinho

O atacante Hulk chega a mais uma marca impressionante no Atlético na temporada. Com os gols marcados na vitória sobre o Vasco da Gama, o jogador atinge o 20º doblete, sendo dois gols anotados no mesmo jogo.

Desse modo, além da marca pessoal, o camisa 7 se iguala na artilharia de 2024 com seu companheiro de equipe, Paulinho. Ambos marcaram em 13 oportunidades. Hulk também chegou ao seu gol de número 50 e 51 em campeonatos brasileiros, todos pelo Galo.

Hulk, aliás, foi essencial para a vitória do último domingo (21). Assim, o Atlético chegou aos 25 pontos, ocupando a décima colocação. Passou justamente o time carioca, adversário que superou na Arena MRV.

Veja os números de Hulk pelo Atlético

20 dobletes em 203 partidas.

108 gols ao todo.

13 gols na temporada 2024 em 30 jogos

51 gols em Brasileiros.

Todavia, além dos grandes números em jogos do Brasileirão, o jogador também é o artilheiro do Atlético em competições internacionais. Assim, na soma geral, ele fez 16 gols. Hulk chegou ao clube em 2021 e já conquistou um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil e três estaduais e uma Supercopa.

