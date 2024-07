Alyson, do Athletic, analisa rápida recuperação de lesão e retorno ao clube

O lateral-esquerdo Alyson sofreu uma lesão justamente antes de sua estreia oficial pelo Athletic. O atleta teve uma ruptura no músculo adutor, mas se recuperou em tempo recorde e estará à disposição para atuar pelo clube mineiro no Brasileirão da Série C.

Alyson, aliás, mostrou uma enorme capacidade em sua recuperação e surpreendeu o departamento médico do Athletic. Assim, o jogador revelou detalhes sobre seu retorno aos gramados.

“A minha recuperação foi ótima, né? A lesão foi muito grave, uma lesão que era para ficar três meses, quatro meses, né? E por pouco, faltou pouco para eu ter que operar. Mas, graças a Deus, os caras que me trataram são excelentes, Felipão e o Maikson, que me trataram muito bem. Foi muito rápida a recuperação, que era para ficar três meses parado, fiquei um mês e pouco. Estou muito feliz pela recuperação, muito feliz de ter melhorado”, disse o lateral.

Athletic busca a liderança da Série C

O Athletic de Alyson agora terá pela frente o duelo mineiro contra a Tombense, pela 15ª rodada da Série C, em Minas Gerais. Assim, vai ao jogo em segundo lugar, com 29 pontos, apenas dois atrás do líder, o Botafogo da Paraíba. Os quatro melhores garantem o acesso para a segunda divisão em 2025.

