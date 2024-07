Internacional terá retornos importantes para jogo decisivo na Sul-Americana

O Internacional terá retornos importantes para a partida decisiva da Copa Sul-Americana contra o Rosário Central, da Argentina. Assim, Bustos, Alan Patrick e o atacante Enner Valencia estão à disposição e devem iniciar o jogo de volta pelo playoff da Copa Sul-Americana 2024, competição continental.

O lateral-direito argentino Bustos retornou às atividades após alegar dores no adutor da coxa. Por outro lado, Enner se recuperou de lesão no quadril direito, e o meia Alan Patrick volta ao time após se recuperar de lesão em rodada do Brasileirão contra o Botafogo.

Veja mais: Internacional x Rosario Central: escalações, onde assistir, arbitragem

Desse modo, o time comandado por Roger Machado precisa ao menos vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Todavia, a classificação direta dependerá de resultado positivo por dois ou mais gols de diferença.

Internacional poderá enfrentar o Fortaleza na fase de oitavas de final do torneio continental

O vencedor dessa eliminatória terá pela frente o Fortaleza na fase de oitavas de final. O time nordestino é o atual vice-campeão da competição. Internacional e Rosário entrarão em campo nesta terça-feira (23) às 21h00 (de Brasília).

