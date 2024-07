Santos goleia o Coritiba e dispara na liderança da Série B

Nesta segunda-feira (22), o Santos goleou o Coritiba por 4 a 0, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B. Os gols da goleada saíram através de Giuliano, Guilherme, Julio Furch e Pedrinho. Com o placar, o Peixe alcançou os 32 pontos e disparou na liderança do torneio. Enquanto isso, o Coxa está na 14ª posição, com 20 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Santos mede forças contra o CRB, no Rei Pelé. O Coritiba vai atrás da sua recuperação diante da Chapecoense, no Couto Pereira.

Primeiro tempo e gols do Santos

O Santos iniciou a partida ligado e marcou dois gols em apenas oito minutos. O primeiro veio com Giuliano. Otero bateu falta, a bola explodiu na trave e o meia aproveitou o rebote, 1 a 0. O Peixe conseguiu ampliar na sequência com Guilherme. O ponta costurou a marcação pelo lado esquerdo e ao chutar para dentro da área, o zagueiro tentou cortar e mandou para dentro da rede, 2 a 0.

Apesar de abrir a vantagem, o Peixe diminuiu o seu ritmo e viu o Coritiba melhorar. Na melhor oportunidade, Robson saiu na cara de Brazão e o goleiro fez ótima defesa. Antes do intervalo, a baixa foi Giuliano. O meia voltou a sentir a lesão muscular e deu vaga a Serginho.

Segundo tempo com mais gol do Peixe

Na etapa final, o Santos voltou um pouco mais sonolento e viu o Coxa levar perigo nos minutos iniciais. Novamente Robson ficou frente a frente com Brazão e o goleiro santista levou a melhor. Logo depois do susto, o Peixe voltou ao controle e começou a apostar nas descidas em velocidade, mas faltava precisão.

O gol que confirmou a vitória veio aos 27 minutos. Guilherme saiu em disparada e acabou derrubado pelo goleiro Pedro Morisco. O VAR entrou em ação e o árbitro deu pênalti depois de rever o lance. Na cobrança, Julio Furch bateu firme e aumentou a vantagem. O triunfo virou goleada aos 36 minutos. Otero bateu falta, o goleiro não cortou e Pedrinho escorou de cabeça para estufar a rede, 4 a 0.

SANTOS 4 X 0 CORITIBA

17ª rodada da Série B-2024

Data: 22/7/2024 (segunda-feira)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 11.929 pagantes

Renda: R$ 547.525,00

Gols: Giuiano, 3’/1°T (1-0); Guilherme, 8’/1°T (2-0); Julio Furch, 27’/2ºT (3-0); Pedrinho, 36’/2ºT (4-0)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair Paula, Gil e Escobar (Souza, 37’/2ºT); João Schmidt, Pituca (Sandry,37’/2ºT) e Giuliano (Serginho, 26’/1ºT); Otero, Guilherme (Pedrinho, 30’/2ºT) e Julio Furch (Willian, 30’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

CORITIBA: Pedro Morisco; Marcelo Benevenuto (Éberth, 36’/1ºT), Maurício Antônio, Bruno Melo e Natanael (Jhonny, 12’/2ºT); Sebastián Gómez, Morelli (Vini Paulista, 12’/2ºT), Matheus Frizzo (Figueiredo, 37’/2ºT) e Rodrigo Gelado; Lucas Ronier e Robson (Wesley Pomba, 37’/2ºT). Técnico: Fábio Matías.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa(CE) e José Moracy de Sousa e Silva(CE)

VAR: Diego Pomba Lopez (BA)

Cartões amarelos: (SAN) Natanael, Pedro Morisco (COR)

Cartão vermelho: –

