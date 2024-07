Chapecoense x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

ados opostos na tabela, equipes vão entrar em campo nesta terça-feira (23) para duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Nesta terça-feira (23), a Chapecoense receberá o Sport em seus domínios. O jogo valerá pela 17ª rodada da Série B. O time catarinense é o décimo sexto colocado e soma 18 pontos, enquanto o rubro-negro é o oitavo e tem 24 pontos conquistados.

Onde assistir

A partida terá transmissão dos canais SporTV e Premiere.

Como chega a Chapecoense

O time comandado por Umberto Louzer precisa vencer para evitar entrar na zona de rebaixamento. Assim, vai ao jogo sem vencer na Arena Condá há quase 90 dias. O último resultado positivo como mandante foi no dia 20 de abril. O atacante Mario Sérgio está confirmado no ataque; ele fez cinco gols no Brasileirão até o momento.

Como chega o Sport

O time pernambucano quer entrar de vez na briga pelo G4 e contará com um histórico de três anos sem perder para a Chape. Foram duas vitórias e um empate na Arena Condá contra o adversário. Lucas Lima e Zé Roberto podem iniciar como titulares.

CHAPECOENSE X SPORT

Série B – 2024 – 17ª rodada

Data e horário: 22/7/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Condá – Chapeco (SC)

CHAPECOENSE: Matheus Cavichioli; João Pedro Galvão, Eduardo Doma, Habraão, Mancha; Foguinho, Tarik Boschetti, Marcinho, Daniel Cruz, Marlone; Mário Sérgio Pereira. Técnico: Umberto Lozer

SPORT: Caique França; Chico, Luciano Castan, Alisson Cassiano, Roberto Rosales; Fabricio Domínguez, Felipe; Chrystian Barletta, Christian Ortiz, Lucas Lima; Zé Roberto. Técnico: Mariano Soso

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Miguel Cataneno Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira – Ambos de SP

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

