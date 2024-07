Campeão pelo Palmeiras, Cristaldo retorna ao futebol brasileiro

Bernardo anuncia atacante argentino como reforço para a Série C do Brasileiro; pelo Verdão, faturou a Copa do Brasil de 2015 - (crédito: Foto: Cesar Greco/Fotoarena)

Campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras na temporada de 2015, Jonathan Cristaldo está de volta ao futebol brasileiro. E mais uma vez vai defender um clube paulista. Nesta segunda-feira (22), o São Bernardo anunciou o centroavante como novo reforço.

O jogador de 35 anos estava no Independiente Petrolero, da Bolívia, e terá a missão de ajudar a equipe do ABC paulista na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, a Série C.

Pelo Verdão, o argentino disputou 76 partidas e anotou 20 gols. Além da conquista do torneio mata-mata nacional na década passada, o atacante participou do começo da campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro do ano seguinte.

Cristaldo surgiu para o futebol no Vélez Sarsfield e acumula passagens por outros clubes de seu país, como o Newell’s Old Boys e o Racing. Também atuou por Monterrey e Cruz Azul, ambos do México. Após passar por estes clubes, incluindo o Palmeiras, ele chegou em 2022 ao Independiente Petrolero. Na temporada atual, são dois gols e três assistências em 12 jogos pelos time boliviano.

