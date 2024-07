Eduardo, do Botafogo, não deve mais jogar em 2024

O Botafogo tem uma baixa importante para 2024. Nesta terça-feira (23), o clube aumentou o prazo para o retorno do meia Eduardo para cinco meses. A previsão inicial era de quatro. Sendo assim, o jogador não deve mais atuar pelo Mais Tradicional nesta temporada.

Eduardo realizou uma intervenção cirúrgica, na última segunda-feira (22), na coxa direita e, agora, iniciará o seu processo de recuperação.

O meia se machucou, no triunfo do Botafogo sobre o Vitória por 1 a 0, no Barradão, pela rodada 16 desta edição do Campeonato Brasileiro. Ele se lesionou ao perder um pênalti, chutando para fora, no segundo tempo do embate contra os baianos.

Eduardo é o vice-artilheiro do Botafogo em 2024. Com oito gols, ele está somente atrás de Júnior Santos, que já cravou 18 vezes nas redes adversárias.

