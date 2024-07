Corinthians faz novo acordo para pagar dívida da compra de Romero

?o renegocia dívida de R$ 10 milhões com o agente de Romero, Beto Rappa, para evitar que contas sejam bloqueadas - (crédito: - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians firmou novo acordo para quitar uma dívida de aproximadamente R$ 10 milhões relacionada à compra do Ángel Romero. Assim, o clube paulista não terá o valor bloqueado em suas contas, conforme tinha solicitado o agente do jogador, Beto Rappa. A informação é do portal “ge”.

No início da temporada, o Timão se comprometeu a pagar R$ 13,1 milhões em 22 parcelas. No entanto, atrasou três prestações, de abril, maio e junho, o que gerou o pedido do empresário na justiça.

Diante disso, o Corinthians quitou a parcela de abril e prometeu diluir o valor das prestações de maio e junho nos pagamentos dos próximos quatro meses, algo homologado na última sexta-feira (19).

Entenda o caso

O empresário Beto Rappa emprestou dinheiro ao clube paulista para a contratação de Romero ainda em 2014. Inicialmente, o Corinthians tinha obrigação de pagar apenas R$ 6,6 milhões, porém o valor disparou com a cotação do dólar.

Afinal, foi de R$ 2,2 na época para R$ 5,40 atualmente. Além disso, houve multa e correções monetárias devido ao atraso. O prazo era até agosto de 2017, porém foi estendido em dois momentos e houve uma nova renegociação em 2021, no valor de R$ 13,4 milhões.

Desde do empréstimo, o Timão teve cinco presentes diferentes. Mário Gobbi, Roberto de Andrade, Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e, desde o início deste ano, Augusto Melo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.