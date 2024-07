Corinthians e Prefeitura assinam concessão de rua do Parque São Jorge

O Corinthians conseguiu uma assinatura importante para manter a segurança dos veículos do Parque São Jorge. Afinal, o clube paulista e a Prefeitura de São Paulo ajustaram a concessão de uso da avenida Condessa Elizabeth de Robiano, que dá acesso ao local, sede social do Timão.

O clube passa a ter, pelos próximos 40 anos, o direito de fechar o espaço. Isso para manter a segurança de todos os veículos que estacionam no local.

“É um passo muito importante para nós do clube que fazemos de tudo para garantir a segurança e o bem-estar de todos nossos associados. Foi uma grande conquista do nosso jurídico e agora a rua é do sócio”, comemorou o presidente Augusto Melo.

Vale lembrar que a prefeitura cedeu ao clube o terreno em 1996 por 99 anos. No entanto, na gestão do prefeito Gilberto Kassab, o município entrou com ação de reintegração de posse, alegando irregularidades.

Além disso, estiveram na reunião, do lado do Corinthians, o presidente, assim como Débora Vallejo Mariano, do departamento jurídico, e Marcelo Mariano, diretor administrativo do clube.

