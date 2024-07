Estudo indica valores de cadeiras cativas em estádio do Flamengo

elho Deliberativo do clube votará a aprovação da compra do terreno do Gasômetro na próxima segunda-feira (29), na Gávea, Zona Sul do Rio - (crédito: Foto: Divulgação)

A construção do estádio próprio virou peça-chave em ano eleitoral no Flamengo. Às vésperas da votação do Conselho Deliberativo para liberação do valor para aquisição do terreno, o esboço do projeto vai se tornando cada vez mais robusto. Há, por exemplo, a idealização de ‘cadeiras cativas’ com validade de cinco e dez anos – com valores que podem chegar a R$ 100 mil.

A expectativa é que dos 80 mil assentos que integram o projeto do estádio do Flamengo, na Zona Portuária do Rio, cinco mil sejam vendidos como ‘cadeiras cativas’. Segundo estudo preliminar divulgado pelo ‘O Globo’, os valores devem girar em torno de R$ 70 mil para os lugares com validade de cinco anos e R$ 100 mil para os de dez anos.

O clube também vislumbra dois setores populares, atrás de cada gol, com valores mais acessíveis aos torcedores. Inclusive, o tema foi pauta durante a participação de Rodolfo Landim no ‘Charla Podcast’, na tarde da última segunda-feira (22), no Youtube.

ESTÁDIO TERÁ DIREITOS DE SETORES

A Arena do Flamengo também contará com direitos de setores. Ou seja, espaços específicos do estádio com nomes de patrocinadores. O planejamento prevê quatro setores em volta do gramado com nome de parceiros, além de camarotes, áreas VIP, corredores e auditórios.

ORGANIZADAS DO FLAMENGO SÃO CONVOCADAS

As torcidas organizadas do Flamengo divulgaram nesta semana uma convocação para impulsionar a compra do terreno do Gasômetro, na Zona Portuária do Rio. A mobilização acontecerá segunda-feira (29), às 18h, na Gávea, durante a votação do Conselho Deliberativo para liberação de R$ 138 milhões para aquisição do local.

NOTA OFICIAL

“Na próxima segunda-feira (29) haverá uma Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo. Considerando que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, por meio do decreto 54.961 de 21 de junho de 2024, realizou a desapropriação, por hasta pública, do imóvel situado na Avenida São Cistóvão no 1200, Freguesia do Engenho Velho, matrícula 132.299, inscrito no 11º Ofício do Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro

Reunião essa com o intuito de aprovação da compra do terreno do nosso tão sonhado Estádio, Leilão promovido para o dia 31/07/2024, na forma do Edital publicado no D.O. Rio, no dia 09/07/2024, o qual estabelece como lance mínimo o valor de R$ 138.195.000,00.

Visto que se trata de uma pauta importantíssima para o Flamengo e de cunho interesse para a Nação Rubro-Negra, se torna necessária a convocação da mesma para se fazer presente e abraçar a Gávea. Então chegou nosso momento de participar. Convocação marcada para 18h”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.