Astro do rock protagoniza anúncio de novo uniforme do Aston Villa

O Aston Villa divulgou o seu novo uniforme para a próxima temporada, nesta terça-feira (23). O clube de Birmingham escolheu um nativo ilustre para protagonizar o vídeo. Trata-se do astro de rock Ozzy Osbourne, ex-vocalista da banda Black Sabbath, que também é originária da cidade.

Geezer Butler, baixista e ex-companheiro de Ozzy no grupo, também participa do anúncio. O astro interpreta um dos torcedores icônicos do Aston Villa, que almejar ocupar o lugar de jogadores na equipe do treinador espanhol Unai Emery. A temporada será especial para o time de Birmingham. Afinal, volta a disputar a Liga dos Campeões depois de mais de 40 anos. Além disso, o clube completará 150 anos em novembro.

A vaga no principal torneio de clubes da Europa foi assegurada após a equipe terminar a última edição da Premier League na quarta colocação. Isso ocorreu depois de excelente campanha liderada pelo treinador Unai Emery. Inclusive com vitórias sobre o Manchester City, que venceu o último Campeonato Inglês. Além do tradicional Liverpool. Assim, a diretoria concretizou a renovação contratual do técnico espanhol até 2027. Afinal, almeja se consolidar como um dos principais times do futebol inglês. A vestimenta comemora os 150 anos do clube de Birmingham e os momentos de glória.

“O uniforme é um tributo elegante ao passado do Aston Villa e adornado com uma inscrição ‘1874’ (ano de fundação do clube)”, detalhou em comunicado no seu site oficial.

Mudanças no Aston Villa para a próxima temporada

Os Villans firmaram acordo com a Adidas para ser sua patrocinadora de material esportivo no início deste ano. A empresa alemã substituirá a Castore. Aliás, será uma parceria inédita, que será válida por várias temporadas. O clube ainda vai alterar o escudo mais uma vez e terá a Betano, casa de apostas, como sua patrocinadora máster.