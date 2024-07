Copa do Brasil: CBF divulga tabela de transmissões das oitavas de final

A CBF divulgou a tabela detalhada com transmissões e horários das oitavas de final da Copa do Brasil. Os duelos entre Flamengo e Palmeiras, dos mais aguardados nesta fase, acontecerão em duas quartas-feiras, às 20h, com transmissão exclusiva da Prime Video. A TV Aberta, por sua vez, passará os confrontos entre Grêmio e Corinthians (Globo de SP) e Vasco e Atlético-GO (no RJ).

O serviço online de streaming Prime Video teve prioridade de escolha nesta fase da competição e, por isso, optou pela transmissão entre Flamengo x Palmeiras. Os jogos acontecerão nos dias 31 de julho e 7 de agosto, no Maracanã e Allianz Parque respectivamente, às 20h.

A TV Globo manterá seu tradicional horário de transmissão, às 21h30, para os jogos de ida entre Atlético-GO x Vasco e Corinthians x Grêmio – ambos no dia 31. A tabela, no entanto, indicou uma alteração no confronto de volta entre cariocas e goianos, em São Januário. O duelo acontecerá na terça-feira, dia 6 de agosto, às 21h45, com transmissão da TV Aberta.

ALTERAÇÃO VASCO X ATLÉTICO-GO

De acordo com o UOL, o jogo entre Fluminense e Juventude, com transmissão exclusiva do SporTV e Premiere, pode ter alterado a data e horário do jogo entre Vasco x Atlético-GO. Isso porque o Tricolor tem rodada do Brasileirão no domingo, no Maracanã, enquanto o Cruzmaltino vai a campo pelo torneio no sábado. Sendo assim, a sequência deve ter sido mantida para Copa do Brasil.

Não se sabe, pelo menos por ora, se a TV Globo poderá alterar a transmissão da volta para manter a data e o horário tradicional do futebol na praça carioca. Vale frisar que os jogos da emissora serão liberados para todos os titulares. Ou seja, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video também vão passar Vasco x Atlético-GO e Grêmio x Corinthians.

COPA DO BRASIL NA AMAZON PRIME

Além do cobiçado Flamengo x Palmeiras, a Amazon Prime Video garantiu direito de transmissão ida e volta em outros dois duelos. Ou seja, o streaming terá exclusividade em três jogos nesta fase da Copa do Brasil. São eles: São Paulo x Goiás e CRB x Atlético-MG.

TABELA COMPLETA

Amazon Prime Video

— 30 de julho, terça-feira

São Paulo x Goiás (20h)

— 31 de julho, quarta-feira

CRB x Atlético-MG (19h)

Flamengo x Palmeiras (20h)

Atlético-GO x Vasco (21h30)

Corinthians x Grêmio (21h30)

JOGOS DE VOLTA

— 6 de agosto, terça-feira

Vasco x Atlético-GO (21h45)

— 7 de agosto, quarta-feira

Atlético-MG x CRB (19h)

Palmeiras x Flamengo (20h)

Grêmio x Corinthians (21h30)

— 8 de agosto, quinta-feira

Goiás x São Paulo (20h)

TV Globo, SporTV e Premiere

— 30 de julho, terça-feira

Botafogo x Bahia (21h30 – SporTV e Premiere)

— 31 de julho, quarta-feira

Athletico x Bragantino (19h – SporTV e Premiere)

Atlético-GO x Vasco (21h30 – TV Globo e SporTV)

Corinthians x Grêmio (21h30 – TV Globo, SporTV e Premiere)

— 01 de agosto, quinta-feira

Juventude x Fluminense (19h – SporTV e Premiere)

JOGOS DE VOLTA

— 06 de agosto, terça-feira

Vasco x Atlético-GO (21h45 – TV Globo, SporTV e Premiere)

— 07 de agosto, quarta-feira

Bragantino x Athletico (19h – SporTV e Premiere)

Bahia x Botafogo (19h, SporTV e Premiere)

Grêmio x Corinthians (21h30 – TV Globo, SporTV e Premiere)

— 08 de agosto, quinta-feira

Fluminense x Juventude (21h30 – SporTV)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.